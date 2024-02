Evento speciale per tutti i fan di City Hunter. Martedì 20 (ore 21.00) e mercoledì 21 febbraio (ore 18.30) al Politeama Paolillo in programma “City Hunter The Movie: Angel Dust” diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi. Un vero e proprio cult per tutti coloro che sono cresciuti leggendo le pagine del mitico Manga di Tsukasa Hojo. Il film celebra i 35 anni dell’iconica serie animata. Uno straordinario fenomeno che ha segnato un’epoca vendendo oltre 50 milioni di copie in Giappone, conquistando l’intero pianeta.

In “City Hunter The Movie: Angel Dust”, una tecnologia oscura chiamata “Angel Dust” trasforma chi la assume in un super soldato e richiama l’attenzione di un gruppo di misteriosi sicari che giunge a Tokyo per possedere l’ultima versione dell’arma. La lotta per questa pericolosa invenzione, che in passato è costata la vita al partner di Ryo Saeba, Makimura Hideyuki, trascinerà il duo City Hunter all’interno di una storia adrenalinica e ricca di scene d’azione al cardiopalma. A tenere a bada i bollenti spiriti ci sarà il famoso martellone di Kaori che regalerà agli appassionati simpatici sketch e momenti di puro divertimento.

Nel film ci sono anche alcuni tra i più amati personaggi di fumetto e animazione giapponese: il trio Occhi di gatto e Lupin III. Le tre sorelle Kisugi protagoniste dell’altro capolavoro di Tsukasa Hojo e il ladro gentiluomo creato da Monkey Punch accresceranno la folta schiera di personaggi del film la cui realizzazione ha impegnato lo storico studio di animazione giapponese Sunrise e The Answer Studio.