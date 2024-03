I muri e cancelli che impedivano il collegamento di via dei Muratori a via degli Artigiani sono stati finalmente abbattuti dopo una lunga vicenda giudiziaria che ha visto il dottor Aldo Musti, uno degli imprenditori della zona industriale di via Foggia, vincere tutti i ricorsi contro il Comune per il riconoscimento di una viabilità prevista normativamente addirittura dal 1971. Una battaglia a suon di carte bollate durata anni per riaprire una strada pubblica che consentirà di riunificare agglomerati della zona industriale sino ad oggi separati dalla presenza di manufatti abusivi. La creazione di un’arteria parallela a via Foggia, spiega Aldo Musti, era diventata quanto mai necessaria per dare un nuovo sfogo all’intenso traffico veicolare della zona.

Gli abbattimenti dei manufatti abusivi presenti nella zona merceologica di via Foggia non termineranno con i lavori di questa mattina, promettono dall’amministrazione comunale, il cui prossimo impegno sarà quello di approvare il progetto definitivo-esecutivo per il completamento di tutte le opere di urbanizzazione in modo da rendere l’area sicura e libera da abusi di ogni genere.

Il servizio.