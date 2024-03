È Martina-Team Altamura il piatto forte della 27^ giornata nel girone H di Serie D. Al Tursi si incrociano seconda e prima della classe. I 10 punti di vantaggio della squadra di Domenico Giacomarro consentono di dormire sonni sulla carta tranquilli ma l’allenatore ha chiesto ai suoi di evitare cali di tensione. Dall’altra parte Massimo Pizzulli vuole blindare il secondo posso dagli attacchi delle dirette inseguitrici e interrompere la serie positiva degli avversari, imbattuti da 18 partire. Fischio d’inizio alle 15. Alla stessa ora va in campo il Casarano, ospite di un Angri in crisi. La squadra di Giuseppe Laterza è quarta con il Nardó, a sua volta di scena alle 14.30 sul campo di un avversario alla ricerca di punti salvezza: il Bitonto. Stesso fischio d’inizio per Barletta-Rotonda: i biancorossi di Ciullo hanno interrotto con il ko di Palma Campania la mini-serie positiva di tre partite e vogliono colmare il gap con gli avversari, oggi primo baluardo in zona salvezza a +4. Il vicepresidente del Rotonda Luca Cantisani presenta la sfida del Puttilli.

Giornata amarcord a Barletta. Ospite d’onore Ciccio Pascazio, indimenticato bomber biancorosso degli anni ‘90 oggi alle prese con la lotta a una grave malattia. Il suo ex compagno di squadra Gianluca Tanzi lo racconta così.

Matera-Manfredonia è l’incrocio tra chi, come la squadra di Gigi Panarelli, crede ancora nei playoff e chi vuole chiudere la pratica salvezza come i sipontini di Franco Cinque, imbattuti da sei mesi in trasferta. Alle 15 il Gravina, fresco di addio con Pietro Infantino in panchina, fa visita al Fasano in un derby in cui è vietato fermarsi. Il Gallipoli insegue l’addio ai playout sfidando la Gelbison al Bianco. Derby campano che promette gol e spettacolo in Paganese-Palmese.