Con l’intento di rendere più agevole per i cittadini di Barletta la distribuzione delle buste idonee alla raccolta differenziata 2024, l’amministrazione comunale ha deciso che da mercoledì prossimo 20 marzo sarà attivo presso i locali della ex scuola Principe di Napoli, in piazza Plebiscito, un nuovo punto Bar.S.A per la fornitura alle utenze domestiche non domestiche.

La fornitura riguarda ESCLUSIVAMENTE i cittadini abitanti nei Rioni Settefrati e nel Santa Maria.

Per ottenere la fornitura è necessario presentarsi con documento di identità dell’intestatario dell’utenza (TARI) o apposita delega (con copia di documento d’identità dell’intestatario).

Saranno osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

da lunedì a sabato : 08.30 – 12-30

il martedì e giovedì anche di pomeriggio :15.30 – 18.30.

Il punto di consegna SI AGGIUNGE E NON SOSTITUISCE quello già operativo sito presso il Parco degli Ulivi in via dei Salici n° 93.

Si comunica che la fornitura non coprirà l’intero 2024 a causa delle temporanee difficoltà di produzione della azienda fornitrice dovute alla penuria di materia prima. Nel momento in cui l’azienda completerà la fornitura prevista, la distribuzione ai cittadini riprenderà nei due punti di Piazza Plebiscito e Via dei Salici.