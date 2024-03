Barletta torna ad essere rappresentata al Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati di Verona, alla sua 56^ edizione programmata dal 14 al 17 Aprile prossimo.

Potendo contare sul patrocinio dell’Amministrazione comunale, la locale cooperativa “Cantine della Bardulia” parteciperà all’evento fieristico intraprendendo azioni di promozione territoriale. Su tutte, la presentazione della propria produzione vinicola denominata “De Nittis”, caratterizzata da bottiglie con etichette riproducenti alcune delle più importanti opere pittoriche del celebre artista barlettano, nonché attraverso l’allestimento di uno stand fieristico dove sarà disponibile, per espositori e visitatori, il materiale illustrativo riguardante la figura di Giuseppe De Nittis e, in generale, il patrimonio storico e monumentale identitario della “Città della Disfida”.

“Coniugando enologia e cultura – concordano Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Dileo – Barletta polarizzerà l’attenzione al prestigioso evento in terra veneta, accreditando il nostro settore vinicolo che da tempo non era rappresentato in questa autorevole vetrina. Il patrocinio istituzionale al Vinitaly testimonia la volontà dell’Ente civico di promuovere le produzioni di qualità e, indirettamente, l’intera enogastronomia di un territorio che merita piena visibilità e affermazione”.