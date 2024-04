Debutta il prossimo 20 aprile il Green Energy Day, la prima Giornata della transizione energetica in Italia e per l’occasione gli impianti a fonti rinnovabili e quelli che abbiano eseguito interventi di efficienza energetica saranno visitabili. Ad organizzare questa prima giornata è stato il Coordinamento Free, in collaborazione con molte delle associazioni che ne fanno parte e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Intanto dalla classifica dell’indice del clima pubblicato dal Sole 24 Ore, aggiornato con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023 si evince che è Bari la città con il miglior clima in Italia. Il capoluogo pugliese gode di otto ore e mezza di sole al giorno, nove giorni di precipitazioni estreme all’anno, settantaquattro giorni di pioggia su 365, solo 158 giornate l’anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30 per cento e una brezza estiva a 7,2 nodi medi giornalieri. Al secondo posto si piazza Imperia ma a seguire ci sono altre città del Centro-Sud, quasi tutte sul mare o vicine alle spiagge: Barletta-Andria-Trani (3/a), Catania (4/a), Pescara (5/a), Livorno (6/a) Chieti (7/a), Brindisi (8/a), Agrigento (9/a), Cagliari (10/a).