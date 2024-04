Nottata movimentata per le strade della periferia di Barletta, teatro di un spericolato inseguimento tra una volante della Polizia di Stato e l’auto di due ladri in fuga. L’episodio è avvenuto nel quartiere Patalini dove, due agenti in servizio, nel corso di un normale giro di perlustrazione, hanno sorpreso due uomini, intenti ad armeggiare accanto alla portiera di una Nissan parcheggiata in strada, con il chiaro intento di rubarla.

Colti sul fatto, i due ladri sono risaliti in fretta a bordo di un’Audi dandosi alla fuga per sfuggire alla cattura. Ne è nato così un inseguimento per le vie della periferia barlettana, nel corso del quale la vettura con a bordo i fuggitivi ha violentemente speronato la macchina della Polizia, che si è ribaltata.

Gli agenti sono rimasti feriti nello scontro: trasferiti presso l’ospedale “Dimiccoli” per ulteriori accertamenti, ai poliziotti sono stati riscontrate contusioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Indagini sono tuttora in corso, da parte degli uomini del Commissariato locale, per risalire all’identità dei due ladri di auto, svaniti nel nulla dopo l’impatto con la volante.