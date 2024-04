A cura di Floriana Tolve

E dopo il vicequestore “Lolita Lobosco” e il maresciallo dei carabinieri “Chicca Lopez” ecco “Silvia Spider”. La nuova protagonista dei racconti di Gabriella Genisi è Silvia Ragno, detta Spider, frequenta una scuola internazionale nel centro di Roma e piace tanto ai giovani lettori. Il giallo per ragazzi, scritto a quattro mani dalla brava Genisi con il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati, riscontra l’approvazione dei 224 alunni dell’Istituto Comprensivo D’Azeglio – De Nittis coinvolti nella full immersion della lettura in classe di “Silvia Spider e il ragazzo scomparso”.

Una iniziativa targata Presidio del Libro di Barletta, coordinata dalla referente Ester Alfarano, inserita nell’esperienza scolastica del Progetto Legalità 2024, di concerto con la Regione Puglia e Mondadori Bookstore. L’evento conclusivo tenutosi presso la Sala Comunità S. Antonio, suggellato dalla presenza dell’autrice, galvanizza la platea. L’emigrazione, la legalità, la tragedia dei barconi affondati nel Mediterraneo, l’adozione dei bambini stranieri, il lavoro nero non sono che alcuni degli argomenti affrontati leggendo l’ultima opera della scrittrice barese. Nell’arco temporale di un mese alcune classi di prima e seconda media (De Nittis) e di quinta elementare (D’Azeglio), analizzando il giallo, si sono cimentate in numerose attività traducibili in poesie, interviste impossibili, spot, canzoni, cartelloni, approfondimenti. Il tutto curato dai ragazzi in collaborazione con le docenti di lettere e con la supervisione della dirigente scolastica Concetta Corvasce.

Gabriella Genisi gradisce l’immensa partecipazione e vivacità degli alunni. “Hanno dimostrato con i vari elaborati di aver compreso il messaggio del romanzo, ovvero la sensibilizzazione ai temi dell’accoglienza, della solidarietà, dell’intercultura, dell’amicizia” afferma con enfasi, contenta della vivacità e dell’atmosfera suscitate dalla lettura del libro dedicato alla memoria del piccolo Aylan e di tutti i bambini perduti del Mar Mediterraneo, come si legge nelle prime pagine di Silvia Spider. L’avvincente racconto avrà presto un sequel. Il 7 maggio, invece, sarà in edicola “Giochi di ruolo”, un’altra avventura di Lolita Lobosco.