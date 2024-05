Sono queste le motivazioni che hanno spinto il consigliere regionale Giuseppe Tupputi a dimettersi da capogruppo di “Con”, vicino al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a siglare il manifesto di adesione ai valori del Partito popolare europeo, e ad aderire al partito e al Gruppo di Forza Italia. “L’ingresso del consigliere regionale Giuseppe Tupputi nella famiglia di Forza Italia dimostra e conferma l’appeal crescente del nostro partito, capace di attirare nuovo e qualificato consenso”, ha dichiarato il vice commissario regionale di Forza Italia, il sen Dario Damiani. Una scelta convinta, spiega Tupputi nel corso di una conferenza stampa, e coerente: nella maggioranza regionale, dice, si era perso il filo e la ragion d’essere di un movimento civico. Punto, invece, fortemente valorizzato dalla nuova fase di Forza Italia.

Tupputi ha anche annunciato che molti amministratori locali, come consiglieri dei Comuni di Minervino, Andria, Barletta, San Ferdinando e Trani lasceranno il movimento “Con” per aderire a Forza Italia. Intanto si attende la seduta del Consiglio regionale del 7 maggio in cui si discuterà la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra, ma il consigliere regionale Tupputi già annuncia che voterà contro.

Il servizio su News24.City.