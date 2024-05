E’ terminata da poco la stagione sportiva del Frantoio Muraglia Barletta Basket, che ha terminato il suo primo campionato di Serie C Unica al settimo posto in classifica, conquistando meritatamente la salvezza della categoria. La società, attraverso un comunicato diramato sui suoi canali social, ha ringraziato tutte le componenti risultate determinanti per il raggiungimento dell’obiettivo.

”Si è conclusa la stagione 2023/2024 del 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼𝗶𝗼 𝗠𝘂𝗿𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 nel Campionato di Serie C Unica. Al debutto nel nuovo torneo, la matricola biancorossa è ripartita dallo “zoccolo duro” delle scorse annate, sia per quanto riguarda lo staff tecnico sia per il roster capitanato da Antonio Falcone. Per l’obiettivo di una tranquilla salvezza la società ha puntellato l’organico con gli innesti dei barlettani doc Gianluca Serino e Giovanni Gambarota e con la firma, a stagione in corso, del playmaker Italo-argentino Eugenio Zustovich. La stagione, segnata dal 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗹 “𝗣𝗮𝗹𝗮𝗗𝗶𝘀𝗳𝗶𝗱𝗮” è stata estremamente positiva. La squadra ha più volte dimostrato di essere in grado di dire la sua contro qualsiasi avversario: a testimonianza di ciò i successi ottenuti contro Matera e Castellaneta (entrambe ai playoff) e gli acuti su campi difficili come Francavilla, Altamura e Monteroni.

Non sono mancati i momenti difficili come Apricena, Corato e Fasano, ma il gruppo è sempre riuscito a venirne fuori da 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗𝗥𝗔 focalizzando gli obiettivi stagionali come priorità assoluta della stagione. Questi risultati hanno permesso di chiudere la stagione al settimo posto in classifica, 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗮𝗹𝘁𝗼 raggiunto negli ultimi vent’anni da una squadra di basket barlettana, in un campionato che si appresta a diventare interregionale.

Come sempre, il consolidamento e la ricerca del miglioramento quotidiano dentro e fuori dal campo, sono stati i fattori motivanti per la conduzione societaria dell’intera stagione, all’insegna dell’equilibrio e della trasparenza. Gli stessi, saranno i fattori che daranno impulso al prossimo futuro. L’attività sportiva non si ferma. Continua sul campo con il lavoro del gruppo della prima squadra unitamente al gruppo della 𝗡𝗲𝘄 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝗕𝗮𝗿𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 e del Settore Giovanile del progetto 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗕 – 𝗕𝗔𝗦𝗞𝗘𝗧 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬, autentica linfa dell’intero movimento.