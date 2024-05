Sei mesi senza vincere in trasferta: è il fardello che accompagnerà il Barletta domenica 5 maggio, nell’ultima tappa della regular season del girone H di Serie D, sul campo di Angri. Allo stadio Pasquale Novi, in un match che Telesveva trasmetterà in diretta televisiva e social su Facebook e Youtube, i biancorossi di Salvatore Ciullo saranno costretti a rompere il tabù con valigia da viaggio al seguito se vorranno provare a coltivare speranze di giocare i playout ed evitare così una discesa in Eccellenza che – visto il quarto posto della scorsa stagione e i proclami estivi nel segno delle grandi ambizioni, rimaste tali soltanto sulla carta – avrebbe del clamoroso.

L’ultima volta che il Barletta ha ottenuto tre punti lontano da casa risale addirittura al 5 novembre 2023: 2-0 sul campo del Rotonda con autorete di Bran e arcobaleno di Marsili su calcio di punizione. In panchina c’era ancora Ciro Ginestra, dimissionario di lì a un mese. Da allora in trasferta la squadra ha ottenuto la miseria di cinque pareggi (contro Casarano, Fasano, Santa Maria Cilento, Gelbison e Gravina) perdendo invece contro Fidelis Andria, Gallipoli, Bitonto, Palmese, Team Altamura e Martina. Non che in casa sia andata molto meglio: da novembre ad oggi si registrano solo due vittorie al Puttilli, contro Gravina e Matera, a fronte delle sconfitte contro Altamura, Martina, Angri, Paganese, Fidelis Andria e Fasano e dei pareggi al cospetto di Manfredonia, Rotonda e Casarano.

Un passato inglorioso che andrà cancellato nei 90 minuti di Angri, se si vorrà provare ad accedere alla post-season: la settimana è iniziata in un clima non certo sereno (la società nella giornata di lunedì aveva anche pensato all’ipotesi di portare in Campania la Juniores, situazione rientrata nell’arco di qualche ora) e i giocatori sanno benissimo di essere all’ultima spiaggia. Vincere al Novi potrebbe però non bastare: per avere la certezza di giocare il playout, proprio contro l’Angri, il Barletta dovrebbe contestualmente sperare nella sconfitta del Gallipoli – squadra forte di una miglior differenza negli scontri diretti, 0-0 al Puttilli e vittoria per 1-0 in Salento – al Tursi di Martina. Tabù da rompere e incroci favorevoli da verificare: le speranze del Barletta di tenere accesa la luce della Serie D passano da questi due fattori.