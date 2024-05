Domenica 5 maggio l’Arci C. Cafiero di Barletta ospiterà un live show unico nel suo genere. “Qualcuno con cui parlare” sono 6 monologhi scritti da Alberto Bebo Guidetti, membro del gruppo musicale Lo Stato Sociale, nell’ultimo anno. In circa 60 minuti si incontreranno affetti, disavventure, domande mal poste e divagazioni su artisti brasiliani, senza soluzione di continuità. Esattamente come quando al bar incontri quell’amico che ha bisogno di parlare e, tra un bicchiere e l’altro, scopri che si può ridere di ogni cosa. O quasi.

“Qualcuno con cui parlare” è uno spettacolo senza scenografie, disegno luci o altri artifici spettacolari; segna il passo di un autore che ha sentito l’esigenza di togliersi di dosso ogni maschera e possibilità di nascondersi: un microfono, qualche foglio e un tizio barbuto che parla. “Ho passato 38 anni proteggendomi dietro alle persone che amo, facendomi forza delle parole di grandi autori e tenendomi compagnia con gli amici più cari che ho. C’ero sempre e, in qualche modo, non c’ero mai. Per questa volta ho deciso di fare un passo in avanti e diventare me stesso.”

CHI È BEBO

Alberto Bebo Guidetti è uno dei cinque componenti de Lo Stato Sociale, band attiva dal 2009 per riempire il vuoto di mercato creato dalle politiche neoliberiste attuate a livello globale. “La mancanza di stato sociale ci ha portato a prenderne il nome, farne una band musicale e risollevare le sorti dell’assistenzialismo pubblico. Dopo tredici anni di attività possiamo serenamente affermare di aver clamorosamente fallito nel nostro intento iniziale, possiamo anche dire che la situazione è addirittura peggiorata fino ad arrivare ad un punto di non ritorno di libero mercato e macelleria sociale. Tuttavia, in questi anni abbiamo anche fatto cose buone! Ne trovate un elenco esaustivo nella nostra pagina Wikipedia.”

Quando non è impegnato con la band scrive libri, parla in radio e tiene corsi. E poi va al bar.

Ingresso 8 € con Tessera Arci 2024

Porte: 19:30

Arci Carlo Cafiero, via Paolo Ricci 153 – Barletta

Per info e biglietti: [email protected]