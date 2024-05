Una gravissima aritmia cardiaca, che se non prontamente e tempestivamente interrotta avrebbe potuto portare anche all’arresto cardiaco e quindi alla morte del paziente, è stata rilevata rapidamente grazie all’impiego di un defibrillatore esterno indossabile, il “LifeVest”, un dispositivo che protegge i pazienti dalle aritmie improvvise erogando uno shock elettrico al cuore e che, a differenza dei defibrillatori impiantati sotto la cute, viene portato a diretto contatto con la pelle del paziente come fosse un giubbottino.

Questo è quanto accaduto, nei giorni scorsi, presso il Dimiccoli di Barletta dove giungeva un 75enne – a cui dopo un precedente recente ricovero era stato applicato il LifeVest proprio per salvaguardare il ripristino totale della funzionalità cardiaca – riferendo di aver avvertito un’improvvisa scarica elettrica sul petto mentre giocava con le sue nipotine.

“Durante il ricovero nella nostra Unità di Terapia Intensiva Cardiologica- spiega il dott. Giuseppe Diaferia, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC – il paziente è stato sottoposto, con successo, ad un intervento con cui è stato impiantato un defibrillatore definitivo sottocutaneo che gli ha consentito di essere dimesso dopo soli tre giorni di degenza e di riabbracciare la propria famiglia. La storia di questo paziente ci ha ribadito come l’utilizzo opportuno dei dispositivi medici, oggi disponibili, possa fare la differenza tra la vita e la morte e di come questi stessi presidi rendano più veloce e sicura la dimissione di pazienti ad altissimo rischio di morte improvvisa”.

Allertato dal personale del Pronto Soccorso, il dott. Francesco Palma, responsabile dell’Ambulatorio di Cardiostimolazione della Cardiologia-UTIC, analizzava con un’interrogazione telemetrica il LifeVest indossato dal paziente – con storia di cardiopatia ischemica cronica, rivascolarizzata in passato con angioplastica coronarica e di recente già ricoverato per edema polmonare acuto e severa disfunzione ventricolare sinistra – che rilevava la comparsa di un “flutter ventricolare”, una gravissima aritmia cardiaca immediatamente e correttamente riconosciuta dal device stesso che aveva provveduto ad erogare, in maniera automatica, uno shock elettrico, capace di interrompere efficacemente l’aritmia, cardiovertendola e salvando così la vita al paziente.