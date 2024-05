Il Settore Welfare, Servizi scolastici e altri Servizi alla Persona informa che sono aperte le iscrizioni al Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica degli alunni diversamente abili per l’anno didattico 2024/2025.

Il Servizio è previsto tra gli interventi dell’Amministrazione comunale programmati nel V Piano Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta a sostegno delle categorie più deboli.

I destinatari del Servizio sono i minori iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado che versano in situazione di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, documentato da diagnosi redatta dai competenti Servizi Sanitari. Il modello di domanda, scaricabile al link https://www.comune.barletta.bt.it/area_letturaNotizia/379110/pagsistema.html, dovrà essere presentato alla scuola che l’alunno/a frequenterà nell’anno scolastico 2024/2025, allegando copia conforme all’originale della diagnosi funzionale aggiornata, certificazione del Collegio per l’Individuazione dell’alunno in situazione di disabilità e copia leggibile di un documento d’identità del genitore/tutore in corso di validità.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/05/2024. Il modulo di domanda è altresì disponibile presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Barletta. Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale tel. 0883/516758 – 0883/516743 – 0883/516734 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 – giovedì dalle ore 15 alle 17), e-mail: [email protected]