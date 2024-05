Il tenente di vascello Annarita Porcelluzzi è da oggi la prima donna nella storia a comandare una nave della Guardia costiera, subentrando al collega Edoardo Farina che andrà a ricoprire l’incarico di comandante in seconda sulla nave Dattilo.

Il passaggio di consegna è avvenuto questa mattina al porto siciliano di Trapani, e la barlettana Porcelluzzi sarà il nuovo comandante della nave “Natale De Grazia” della Guardia costiera. Questa unità è assegnata alla Capitaneria di porto di Trapani, denominata in omaggio alla memoria dell’omonimo ufficiale, medaglia d’oro al merito di marina, un gioiello di ingegneria navale. La “Natale De Grazia, nel corso dell’attività fino ad oggi espletata ha già percorso oltre 36.000 miglia nautiche, effettuando molte missioni estere, in Grecia e in Spagna.

Il tenente di vascello Porcelluzzi è proveniente da una precedente esperienza presso il Centro nazionale italiano di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera a Roma. La giovane barlettana sarà la prima donna con incarichi di comando a bordo di un’Unità Navale della Guardia costiera; questa mattina la cerimonia sul molo Sanità di Trapani si è svolta alla presenza delle principali autorità civili e militari, oltre ai familiari e membri dell’equipaggio.