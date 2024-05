“Il Maggio dei libri” di Barletta si presenta al suo pubblico con un reading musicale ideato sulla rappresentazione di alcune delle più celebri e nostalgiche canzoni di Pino Daniele.

Lo spettacolo, dal titolo “Napulè. I mille colori di Pino Daniele”, prende spunto dal libro omonimo di Fulvio Frezza (Florestano Edizioni), realizzandosi con la collaborazione dell’Associazione “Lettidipiacere” e del Presidio del libro di Barletta. È in programma alle ore 18.30 di sabato 11 Maggio nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello. Ingresso libero. L’autore sarà voce narrante accompagnata in musica dalla chitarra di Domenico Mezzina.

“Questo racconto – rivelano gli organizzatori – è un resoconto fatto a se stesso quando Pino ha cercato di ritrovare cose, persone, avvenimenti tralasciati per la sua inarrestabile smania di nuovo. La paura di non avere abbastanza tempo lo accompagnava e prevalse dopo la scoperta della malattia, spingendolo ad affrettare ogni cambiamento.

È il romanzo di una vita che comincia in un piccolo e cadente basso della sua Napoli e che meglio di tante altre storie descrive questa città e il suo popolo così singolare attraverso la famiglia, le amicizie, i primi successi, i suoi amori e la passione per Eduardo De Filippo, in un certo senso guida ed esempio da seguire. Quando arriva il tempo, il nostro tempo, vorremmo avere la possibilità di guardare indietro, per rimettere tante cose al loro posto. Pino, a modo suo, ci aveva provato: tutti i suoi ultimi anni erano stati dedicati a riannodare quei fili che aveva lasciato sciogliere seguendo il corso troppo veloce di una vita fatta di tante esperienze”.

“Il Maggio dei libri”, contraddistinto dallo slogan “Se leggi ti lib(e)ri” è promosso dal Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’Associazione Italiana Editori e l’Associazione Italiana Biblioteche. Il programma completo patrocinato dal Comune di Barletta con la supervisione della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”:

https://www.comune.barletta.bt.it//download/allegati/286/241291554111O__OProgrammaMaggiodeiLibri2024.pdf