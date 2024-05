È tempo di saluti alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani. A quasi due anni dal suo arrivo, il Prefetto Rossana Riflesso si appresta a lasciare la sesta provincia pugliese per prendere la guida della Prefettura di Avellino. Ma prima di passare al suo nuovo incarico, ha voluto incontrare gli operatori dell’informazione nel corso di una conferenza stampa, convocata questa mattina al Palazzo del Governo della BAT, dove sta per insediarsi il nuovo Prefetto Silvana D’Agostino, attualmente in carica a Biella. L’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto sino ad oggi e di come è cambiata la provincia in questi due anni.

Tra gli importanti risultati raggiunti durante il suo mandato, una sensibile diminuzione dei reati commessi nella provincia BAT, frutto anche di una serie di iniziative in materia di prevenzione.

Rafforzata anche la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio.

Il servizio.