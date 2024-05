Crescono, di pari passo, interesse ed entusiasmo intorno al “Maggio dei libri” di Barletta che entra nel vivo del palinsesto con un nuovo appuntamento nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello cittadino. In calendario, alle ore 18 di giovedì 16 maggio 2024, l’incontro a tu per tu con la trentunenne scrittrice romana Greta Olivo, che dialogherà con il pubblico su temi e significati del proprio romanzo d’esordio, “Spilli” (Einaudi editore), nel quale narra della giovane protagonista, Livia, e dei suoi ultimi giorni da persona vedente.

Elaborando argomenti impegnativi come l’adolescenza e la malattia, “Spilli” è stato definito “trascinante, commovente, acceso a ogni pagina da una forza profonda e viva” ma anche in grado di far riflettere sulla scelta del “non arrendersi, da adolescenti come da adulti”, ponendo infine in meritato rilievo la figura dell’autrice che, tra allontanamenti e riavvicinamenti con la scrittura, ha saputo attribuire idee chiare e forgiare contenuti di spessore al suo personale progetto editoriale, oggi apprezzato da critica e lettori.

L’incontro, aperto a tutti, si perfeziona in collaborazione con il locale Punto Einaudi.