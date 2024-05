Spazio alla creatività giovanile nell’itinerario del “Maggio dei libri”.

Venerdì 17 e martedì 28 Maggio, dalle ore 17, nella sala Emeroteca della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, presso il Castello di Barletta, l’illustratrice Martina Pesce, in collaborazione con Euro & Promos sarà protagonista di due laboratori didattici: il primo, “Lib(e)ri di creare”, riservato a bambine/i di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, l’altro “L’illustrAutore”, coinvolgerà ragazze/i dai 12 ai 14 anni. La partecipazione prevede per entrambi i laboratori la prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0883 578646.

Martina Pesce (nome artistico “TRAM”), trentuno anni, si forma all’Accademia di Belle Arti di Foggia incentrando la sua ricerca artistica sul fumetto. Durante e dopo gli anni accademici si cimenta in diversi progetti nei quali si esprime con questo genere di disegno in differenti contesti e con diverse tecniche come, ad esempio, in “AstroRisonanza” (2019, Ospedali Riuniti, Foggia), l’intervento artistico nel reparto dedicato alla risonanza che mira ad alleviare il dolore fisico ed emozionale durante il periodo di ospedalizzazione dei pazienti più piccoli; oppure in “Dal foglio al muro” o “Guardiana” (2020, Stornara), i due murales realizzati durante l’evento “Stramurales”, il festival dedicato alla Street Art.

Attualmente lavora ad alcuni progetti sia nel campo dell’illustrazione che in quello dei tatuaggi, continuando sempre ad attingere dalla sua grande passione per il disegno fumettistico. Il percorso di apprendimento previsto nel “Maggio dei libri” barlettano si svilupperà attraverso la conoscenza delle tecniche di illustrazione su differenti superfici, unitamente alla possibilità di eseguire prove pratiche.

“Il Maggio dei libri”, contraddistinto dallo slogan “Se leggi ti lib(e)ri” è promosso dal Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’Associazione Italiana Editori e l’Associazione Italiana Biblioteche. Il programma completo patrocinato dal Comune di Barletta con la supervisione della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.

https://www.comune.barletta.bt.it//download/allegati/286/241291554111O__OProgrammaMaggiodeiLibri2024.pdf