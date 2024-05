I Rotaract Club di Bisceglie, Trani e Barletta, in collaborazione con il Distretto Rotaract Puglia e Basilicata e Time Aut-OdV, hanno organizzato nel pomeriggio di domenica 19 Maggio alle ore 17.30 presso la sede di Time Aut, in Via Duchessa D’Andria, 100 – Trani, un concerto dal titolo “Time-Aut…. Sound On!” finalizzato alla promozione di una raccolta fondi a favore di Time Aut-Odv, per finanziare l’acquisto di apparecchiature ludico-ricreative destinate ai ragazzi dell’associazione stessa.

Si tratta di un’organizzazione che riunisce famiglie di persone nello spettro autistico con lo scopo di creare rete per promuovere l’inclusione, la formazione e un’adeguata informazione sul l’autismo, molto attiva sul territorio tranese e non solo, infatti diverse famiglie biscegliesi partecipano alle loro attività.

L’evento sarà condotto e presentato da Giuseppe Martiradonna e sul palco si alterneranno, con cover di brani famosissimi e con i propri inediti, giovani e talentuosi cantautori e band del nostro territorio: Davide Di Liddo e Carlo Ronco, Tommy Capasso, Lost Poets, Federica Paradiso, Centoventitrè e Five Shots.

L’ingresso è libero su contributo volontario. Si consiglia la prenotazione, chiamando uno dei seguenti numeri: Lucia Simone (Presidente Time Aut-OdV), 3478825970; Rotaract Club Barletta 3716839602.