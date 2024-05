Cambio al vertice della Camera del lavoro di Trani. Arriva la nuova coordinatrice della CGIL comunale, la prima volta di una donna, si tratta della sindacalista Francesca Bruno. È stata eletta in una partecipata assemblea presso la Biblioteca di Trani. Bruno, da due anni in pensione, arriva al vertice della CdL dopo un passato nella sanità, è stata infatti per lungo tempo, dopo la laurea magistrale in scienze infermieristiche, coordinatrice infermieristica, il suo ultimo incarico presso la direzione sanitaria dell’ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta.

Trinitapolese di nascita ma tranese di adozione, si sente una cittadina della provincia avendo per lavoro frequentato diverse città in cui ha prestato servizio nella Asl Bat. Da sempre iscritta Funzione pubblica Cgil, è stata Rsu, rappresentante sindacale per la sicurezza sul lavoro, da quando è in pensione è entrata nello Spi. Si tratta della sua esperienza nel gruppo dirigente della Cgil alla quale si approccia mettendo a disposizione del sindacato tutte le sue capacità gestionali e organizzative maturate in tanti anni di servizio assistenza diretta e indiretta nei percorsi cura e prevenzione della persona.

“Nella mia vita ho sempre sostenuto l’importanza della partecipazione attiva nella società, credo che tra le mie capacità ci siano quelle relazionali ed è per questo che anche per lavoro sono assolutamente incline all’ascolto. Ed è questo che farò ora alla guida della camera del lavoro, ascoltare e provare a prendermi cura dei cittadini che vorranno rivolgersi alla nostra sede per condividere problemi e avere da noi consigli e consulenza”, afferma Francesca Bruno, la neo coordinatrice della Camera del lavoro di Trani.

All’assemblea in cui è stata eletta Francesca Bruno era presente il segretario generale della Cgil Bat Michele Valente che augura buon lavoro a Francesca e all’intero gruppo dirigente della CdL di Trani e ringrazia il suo predecessore, Vito De Mario per il contributo dato all’organizzazione.