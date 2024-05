Il terzo e ultimo fine settimana di appuntamenti di danza a Barletta con l’XI edizione di Azioni in Danza è dedicato alla collaborazione con Anticorpi XL – Network italiano per la promozione della giovane danza d’autore, che attraverso l’azione Vetrina della Giovane Danza d’Autore promuove i lavori dei giovani artisti che spiccano per talento e spirito di ricerca coreografica nel panorama italiano.

Tre i giorni di appuntamenti che chiuderanno la kermesse barlettana a cui anche quest’anno hanno partecipato e stanno partecipando alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama della danza contemporanea, coreografe e coreografi, danzatrici e danzatori affermati e riconosciuti a livello nazionale e internazionale che si stanno esibendo fuori dagli spazi consueti di programmazione tradizionale.

A Barletta non possono naturalmente mancare le compagnie pugliesi. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio gli ultimi spettacoli saranno messi in scena nella Chiesa di Sant’Antonio. Si inizia venerdì 17 maggio (ore 21.00) con Sameval Coevo _ il doppio e lo specchio di e con Serena Angelini in scena con Giulia Bertoni, prodotto da ResExtensa / Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza & AREA Mediterranea – “AnT – Artisti nei Territori”, con a seguire Totemica – Site Specific di Manfredi Perego con Chiara Montalbani, prodotto da MP.ideograms / TIR Danza, una delle creazioni vincitrici di Danza Urbana XL 2024 – azione del Network Anticorpi XL.

Sabato 18 maggio (ore 21.00), direttamente dalla selezione 2023 della Vetrina della Giovane Danza d’Autore XL, andranno in scena in esclusiva regionale Infieri di e con Pierandrea Rosato, prodotto da Sosta Palmizi, seguito da Inesorabilmenteunavia di e con Emma Zani e Roberto Doveri con musica originale di Timoteo Carbone prodotto da YoY Performing Arts / Anghiari Dance Hub. Nella stessa serata è in programma anche R.I.A.D. Rhythm Is A Dancer di e con Mattia Quintavalle e Giacomo Turati, un’altra delle creazioni vincitrici di Danza Urbana XL. La rassegna si chiuderà il 19 maggio (ore 20.00) con un evento speciale fuori abbonamento con il collettivo Krass composto dalle artiste barlettane Stefania D’Onofrio, Elisabetta Lauro e Dania Mansi che presentano un nuovo lavoro dal titolo Hey Jo – uno studio (concept di Elisabetta Lauro), che sarà presentato sotto forma di primo studio – che tocca ed esplora tematiche legate alla società odierna sotto forma di un gioco…ma che tanto giocoso non è. A seguire è prevista la videoproiezione del Docufilm della XI edizione di Azioni in Danza con il talk “Dietro le quinte – aneddoti e curiosità” a cura di Alex Di Terlizzi e Erika Di Bari.

“Sono davvero felice della risposta degli spettatori e delle reazioni di generale soddisfazione che la rassegna ha raccolto anche nello scorso fine settimana, sorvolando sul fatto che non sempre riusciamo ad offrire uno spazio ideale per il pubblico a causa della scarsa visibilità, soprattutto quando gli artisti si esibiscono a pavimento. La Chiesa di S. Antonio che ospita il nostro Festival è un luogo suggestivo che allestiamo nel migliore dei modi anche grazie all’esperienza dei professionisti e tecnici che ci supportano, ma spesso non è un luogo ideale nemmeno per gli artisti che si esibiscono site specific con schede tecniche limitate. Ma grazie al pubblico e agli artisti andiamo avanti adattandoci tutti ed Azioni in danza continua a proporre spettacoli di una danza che ingloba anche altro, ovvero anche altre forme di espressività legate alla drammaturgia del corpo e alla trasversalità dell’arte in generale. L’obiettivo è far crescere il pubblico alla visione della danza, dare nuovi stimoli culturali alla città con la speranza di poter essere accolti in futuro anche in altri spazi della città idonei alla danza” spiega Stefania D’Onofrio ideatrice, curatrice e coordinatrice del Festival.

Azioni in Danza è sostenuto dal Comune di Barletta e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Network Anticorpi XL e Associazione KRASS. Il progetto nel corso delle sue edizioni ha ideato eventi per attrarre nuovo pubblico, portando la danza in contesti non convenzionali, nei luoghi frequentati da giovani e da un pubblico “altro alla danza”.

Il programma dettagliato di tutta la rassegna è disponibile sul sito del Teatro Pubblico Pugliese: https://www.teatropubblicopugliese.it/rassegna/azioni-in-danza-2024/

Info:

Chiesa di sant’ Antonio _ Barletta, 17-18-19 maggio 2024.

Info e prenotazioni 327 545 8920 / [email protected]

Costo dei biglietti

Per le serate del 17 e 18 maggio

10€ intero

8 € ridotti rivolto agli allievi ed insegnanti delle scuole danza, studenti universitari, abbonati della Stagione 2023/24 del Curci

5€ ridottissimo ultima fila

5€ ridotto under 12 over 65

Eventi speciali fuori abbonamento

Serata finale 19 maggio

8€ biglietto unico

5€ ridotto rivolto ad allievi ed insegnanti delle scuole di danza e agli abbonati ad Azioni In Danza 2024