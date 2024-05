A Palazzo di Città ancora un incontro del Sindaco Cosimo Cannito con le delegazioni studentesche. Ospiti in Sala Giunta alunne e alunni della 5^ D dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Modugno – R. Moro” di Barletta e le rispettive docenti.

Nel consueto clima, aperto e amichevole, la conversazione ha coinvolto tutti i presenti che hanno formulato domande in sequenza ed espresso opinioni su una ampia varietà di temi: dal funzionamento degli apparati amministrativi alla macchinosa burocrazia che rallenta l’innovazione, dalla vita nell’universo scuola alle ambizioni professionali. Puntuale la parentesi dedicata alla realtà cittadina, con note liete, problematiche e soprattutto lo sguardo al futuro, su come Barletta dovrebbe adattarsi a misura di adolescenti oggi e come la immaginano loro, i protagonisti del domani.

“Lo spirito che accomuna questi momenti – ha sottolineato il Sindaco Cannito – è di infondere fiducia e senso di responsabilità nella popolazione giovane, avvicinandola alle istituzioni che rappresentano la comunità. Noi adulti, nella società come nella famiglia, dobbiamo considerare una priorità l’educazione delle nuove generazioni, invitandole ad amare la vita anche attraverso il civismo, e mi riferisco ad esempio al rispetto e al decoro dei luoghi pubblici, nonché esortandole a riconoscersi nelle regole da osservare affinché la nostra città possa qualificarsi come modello positivo. L’entusiasmo che li anima può trasformare le nostre speranze in certezze, ma perché questo accada dobbiamo motivarli e sensibilizzarli. Io sono fiducioso”.