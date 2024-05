In un mondo complesso ed interculturale come quello attuale le civiltà e i popoli devono imparare a coesistere in forme nuove rispetto al passato. Il monito arriva da storici e filosofi provenienti da ogni parte del pianeta e riuniti per due giorni a Barletta in un appassionato confronto i cui esiti sono stati raccolti in un documento che sarà posto all’attenzione del vertice G7 in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Gli incontri tra gli studiosi iniziavano la mattina al castello a porte chiuse e proseguivano in serata al teatro Curci in un dibattito aperto al pubblico.

Due giorni di incontri da cui è emerso il ruolo pubblico che può assumere la filosofia con la sua capacità di analisi e risoluzione dei problemi.

Il servizio.