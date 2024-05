Si è insediata questa mattina anche nella Prefettura di Barletta Andria Trani la cabina di coordinamento per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito provinciale, istituita nei giorni scorsi dal Prefetto Silvana D’Agostino.

La riunione è stata coordinata e presieduta in videoconferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Ministro dell’Interno e del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR.

La Cabina di coordinamento è stata presieduta a livello locale dal Prefetto ed ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, del Sindaco di Bisceglie (in rappresentanza degli altri Sindaci) e dei rappresentanti di Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, Soprintendenza Abap Bat e Foggia, Ispettorato Territoriale del Lavoro Bari Bat, Archivio di Stato Bari Bat.

L’organismo è costituito al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché migliorare le attività di supporto in favore degli enti territoriali, anche promuovendo le migliori prassi.

Come sottolineato, nel corso del suo intervento, dal Presidente del Consiglio dei Ministri le cabine di coordinamento istituite nelle Prefetture saranno i tavoli all’attenzione dei quali i soggetti attuatori potranno porre le eventuali criticità, con l’obiettivo di portare a compimento le progettualità. Compito di questi tavoli è infatti proprio il raccordo, il coordinamento e la risoluzione delle problematiche attraverso un costante raccordo con le strutture centrali, a cominciare dal Ministero dedicato al PNRR.