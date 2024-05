Sono in corso le indagini della Polizia per risalire ai responsabili dei furti in appartamento commessi nell’ultimo periodo a Barletta. Stanno facendo il giro del web le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la presenza sospetta di tre donne nei pressi di alcune abitazioni prese di mira dai ladri. In un filmato è possibile vederle mentre stazionano davanti all’ingresso di un palazzo, in via Romanelli, dove due giorni fa è stato svaligiato un appartamento. La Polizia le ha rintracciate questa mattina, mentre si aggiravano in via Tatò, e le ha condotte in commissariato per ascoltarle. Sono in corso gli accertamenti per verificare il loro possibile coinvolgimento negli episodi di furto in abitazione denunciati negli ultimi giorni. Le tre donne, di origine rom, non si trovano in stato di arresto, dal momento che non è stato emanato alcun provvedimento restrittivo nei loro confronti nè sono state colte in flagranza di reato.