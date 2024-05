Un’Europa più forte ed autorevole sugli scenari internazionali, in cui l’Italia possa continuare a giocare un ruolo da protagonista così com’è accaduto da quando si è insediato il Governo Meloni. Il Ministro per gli Affari Europei e per il Sud, Raffaele Fitto, fa tappa a Barletta per sostenere la candidatura al parlamento europeo del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola. Con il suo aiuto – spiega – continueremo a sostenere le ragioni del nostro Paese nei consessi di Bruxelles e Strasburgo.

Un’Europa che non dimentichi il Mezzogiorno e salvaguardi la sua economia. Francesco Ventola scende in campo con la sua candidatura per tutelare il Sud e i suoi comparti strategici, a partire dall’agricoltura.

L’invito in vista delle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno è votare Ventola in accoppiata con la premier Giorgia Meloni.

Il servizio.