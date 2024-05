Riguarda una società di Barletta attiva nel multilevel marketing l’operazione della Procura di Trani che oggi ha portato a quattro arresti (tre in carcere, uno ai domiciliari, più una interdizione dalle attività commerciali) con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale per 350 milioni di euro.

Tra le tre persone portate in carcere c’è un commercialista, ritenuto la mente del meccanismo fraudolento. Arrestato anche il legale rappresentante della società. I militari del comando provinciale Bat guidato dal colonnello Pierluca Cassano stanno eseguendo sequestri di beni pet 350 milioni.