Noi della Lega Navale di Barletta, siamo orgogliosi di presentare e dare il via al “VELA DAY”, evento finalizzato ad avvicinare le nuove generazioni alla vela. Dopo i corsi di Canottaggio, Coastal Rowing, kite surfing, subacquea, pesca sportiva, in collaborazione con la F.I.V. (Federazione Italiana Vela), il 7, 8 e 9 giugno, dalle 9,30 alle ore 12,30, i bambini (da sei anni compiuti) e i ragazzi sino alla maggiore età potranno partecipare al corso di vela di primo livello.

I nostri istruttori avvieranno lezioni pratiche e soprattutto trasmetteranno la cultura marinaresca. Nell’occasione saranno organizzati uscite in mare e giochi legati al mare.

I partecipanti saranno tesserati gratuitamente (avranno così anche l’adeguata copertura assicurativa). Un modo per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del mare e scoprire più da vicino quando sia affascinante il mondo della vela attraverso la promozione dell’attività fisica tra le giovani generazioni. La Lega Navale Italiana, (Associazione non a scopo di lucro) è sempre pronta a collaborare con l’Amministrazione Comunale per valorizzare e promuovere lo storico legame della nostra città con il mare.