Un evento collettivo e undici singoli caratterizzeranno l’edizione 2024 di Open! Studi Aperti nel territorio della sesta provincia pugliese. L’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, giunta alla sua settima edizione, pone l’architettura protagonista in tutta Italia con i circa 300 eventi sparsi in tutto lo stivale. Oggi e domani alcuni degli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro porte alla cittadinanza con l’obiettivo di far comprendere l’importanza del lavoro di professionisti che con il loro operato incidono profondamente nella vita di cittadini e comunità.

L’Ordine degli Architetti della BAT ha raccolto le diverse adesioni degli iscritti in provincia: uno l’evento collettivo che sarà organizzato dalle 18 alle 21 di sabato 1 giugno a Bisceglie in via Papagni 15 grazie agli Archimisti tra esperienze e condivisione. Ma la città biscegliese sarà grande protagonista con ben 7 eventi di singoli studi di architettura. Due quelli organizzati ad Andria mentre uno a testa a Trani e Barletta. Tutto il programma completo è visibile su https://studiaperti.com/category/barletta-andria-trani/.

Per il Presidente dell’Ordine degli Architetti della BAT, Andrea Roselli, «Open Studi Aperti è un momento significativo per alimentare una discussione pubblica su architettura, città e territori. Per accrescere quella nuova domanda di Architettura che ha tra i suoi principi quelli della cultura, della qualità, della trasparenza e della legalità. La BAT continua a rispondere presente – ha spiegato l’arch. Andrea Roselli – con tante iniziative ed una buona partecipazione degli studi di architettura. L’invito non può che esser quello di partecipare per comprendere il nostro profondo impegno e ruolo nello sviluppo del futuro di quello che ci circonda».