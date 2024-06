– Il plauso del Sindaco Cosimo Cannito alle alunne e agli alunni della 1^ e 2^ F della scuola secondaria di primo grado “Renato Moro” di Barletta ha coronato un recente incontro in Sala Giunta dove le classi ricevute dal Primo cittadino hanno recitato il componimento canoro “Ilaria sei tu”.

I versi hanno evocato la partecipazione dell’Istituto al progetto nazionale “Una stella di nome Ilaria Alpi”, promosso dalla Fondazione sul Giornalismo “Paolo Murialdi”. L’evento, ravvivando la memoria della giornalista romana assassinata a Mogadiscio con l’operatore Miran Hrovatin nel corso di una delicata inchiesta, aveva l’obiettivo di diffondere tra i giovani il significato e il valore del diritto, riconosciuto dalla Carta costituzionale, alla corretta informazione. Doveroso, quindi, il ringraziamento per aver rappresentato la nostra città tra quasi cinquanta scuole partecipanti all’iniziativa.

Le classi, rappresentate dalla Dirigente Lucia Riefolo, dalla docente referente Elisabetta Pasquale e da tre alunne, hanno presenziato all’evento finale nella Capitale, a Montecitorio, dove sono state premiate. Riconoscimento (un piatto celebrativo) donato al Primo Cittadino di Barletta nel corso dell’incontro in Municipio.

“Voglio pubblicamente ringraziarli – ha commentato Il Sindaco Cannito – per essersi distinti in questa lodevole attività didattica. Possiamo e dobbiamo essere fieri di questi nostri giovani, la cui formazione e l’accresciuto senso di responsabilità potranno contribuire a progettare un domani migliore. Auspichiamo per loro le meritate opportunità affinché colgano traguardi di vita anche senza abbandonare la propria città, gli affetti più cari. In questa direzione noi adulti e le Istituzioni, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dobbiamo sostenerli e agire convinti”.