L’arrivo in biancorosso, i dissapori del passato con Viterbo, un’accoglienza fredda. Tanti temi sul tavolo per Marco Arturo Romano, nuovo presidente del Barletta. L’imprenditore laziale si è presentato in conferenza stampa, spiegando l’operazione e anticipando l’intenzione di depositare domanda di ripescaggio in Serie D.