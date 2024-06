Domenica movimentata sulle strade della Bat, teatro di tre incidenti. Il primo si è verificato in mattinata alle porte di Canosa e ha visto coinvolti due finanzieri, rimasti feriti in modo non grave. L’autovettura di servizio su cui viaggiavano faceva parte di un gruppo di mezzi diretto nel Brindisino in vista del prossimo G7. Il finanziere alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto all’altezza del passaggio a livello in Via Cerignola. Soccorsi dal personale del 118, della Misericordia e degli Operatori Emergenza Radio, i due militari sono stati trasportati al “Bonomo” di Andria per accertamenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, inoltre, tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni, in seguito a un sinistro su Via Trani a Barletta, all’altezza dello svincolo della 16 bis. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e a tre ambulanze del 118, una Fiat si sarebbe scontrata con una moto. I due motociclisti hanno riportato le conseguenze peggiori: dopo essere stati inizialmente stabilizzati sul luogo dell’incidente, uno è stato trasportato al “Bonomo” di Andria, l’altro al “Dimiccoli” di Barletta. Anche il conducente dell’auto è stato portato all’ospedale di Barletta per ulteriori accertamenti. La zona dell’incidente è rimasta chiusa al traffico per alcune ore al fine di consentire le operazioni di soccorso.

Il terzo ed ultimo sinistro è avvenuto sempre ieri, poco prima del tramonto, sulla strada che collega Barletta a Margherita di Savoia. Nell’impatto tra due autovetture, una delle due si è ribaltata uscendo fuori strada. Il bilancio è di tre feriti: soccorsi dal 118, due sono stati trasportati al “Dimiccoli” e una al “Bonomo”.