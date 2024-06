Un dato superiore al 25,6% a livello nazionale. Il Partito Democratico supera il 30% a Barletta e diventa la prima formazione in occasione delle elezioni europee nella ”Città della Disfida”.

Un risultato trainato, oltre che da un tradizionale radicamento locale, dallo splendido risultato raggiunto dal sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro, praticamente certo di un seggio nel Parlamento europeo. Primo posto a livello nazionale e secondo per quanto concerne l’aspetto locale per Fratelli d’Italia, che raggiunge il 25,41%, mentre riportano risultati più alti della media anche il Movimento 5 stelle(14,12%), Forza Italia(10,02%) e Alleanza Verdi-Sinistra(5,88%). Complessivamente a Barletta ha votato il 38,16%, quasi due punti percentuali in meno rispetto alla scorsa tornata europea del 2019(40,08%), un dato preventivabile e che certifica l’astensionismo in crescendo anche nella ”Città della Disfida”.

I risultati definitivi delle europee a Barletta

PARTITO DEMOCRATICO 8.670 voti – 30,49%

FRATELLI D’ITALIA 7.226 voti – 25,41%

MOVIMENTO 5 STELLE 4.016 voti – 14,12%

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE 2.848 voti – 10,02%

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.673 voti – 5,88%

LEGA SALVINI PREMIER 1.203 voti – 4,23%

AZIONE – SIAMO EUROPEI 819 voti – 2,88%

STATI UNITI D’EUROPA 753 voti – 2,65%

ALTERNATIVA POPOLARE 612 voti – 2,15%

PACE TERRA DIGNITA’ 374 voti – 1,32%

LIBERTA’ 132 voti – 0,46%

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA 108 voti – 0,38%

A cura di Giacomo Colaprice