L’Ospedale Dimiccoli di Barletta, diretto dal dott. Emanuele Tatò – in possesso del riconoscimento del Bollino Rosa per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, con percorsi ottimizzati per il genere femminile – ha organizzato mercoledì 19 giugno una serie di iniziative gratuite di screening e informazione all’interno dell’Open Day della Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna.

Questo il programma:

Consulenza nutrizionale: dalle ore 8.30 alle ore 13 – Ambulatorio nutrizione c/o UOC Gastroenterologia. Prenotazione al numero 0883.577632 o via mail all’indirizzo [email protected].

Consulenza anemia sideropenica: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 – Medicina trasfusionale 1° piano. Prenotazione al numero 0883.577293.

Ecografia della tiroide: dalle ore 9.30 alle ore 13 – Ambulatorio di Medicina Interna. Prenotazione via mail all’indirizzo [email protected].

Visita Endocrinologica: dalle ore 9.30 alle ore 13 – Medicina Interna VI piano . Prenotazione via mail all’indirizzo [email protected].

Visita Neurologica – Malattie Cerebrovascolari: dalle ore 8.30 alle ore 13 – Neurologia VI piano. Prenotazione al numero 0883.577297 (si accettano telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13).

Colloquio informativo e ecografia ginecologica: dalle ore 9 alle ore 13 – Ginecologia 3° piano. Prenotazione al numero 0883.577088 (si accettano telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30).