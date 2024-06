«Cari cittadini, durante il periodo estivo, dopo aver mangiato e bevuto sulla spiaggia e dintorni vi prego di non abbandonare i rifiuti (avanzi di cibo, bottiglie di birra, lattine, contenitori di plastica e tovagliolini) e di non gettarli sulla sabbia, sulla litoranea o nei cestini per la carta, ma di portarli a casa vostra dove dovranno essere correttamente differenziati». Questo l’appello del sindaco di Barletta, Mino Cannito. «L’abbandono dei

rifiuti – prosegue – non è solo motivo di inquinamento ambientale e di scarso rispetto per il decoro urbano, ma anche la causa del pagamento di quella extra immondizia da raccogliere che tanto costa alle nostre casse comunali. Tenere pulita la nostra città non è solo compito di Bar.S.A. S.p.A. ma di tutti noi. L’immagine della città passa attraverso noi e nostri comportamenti: la civiltà è una garanzia per assegnare valore aggiunto al nostro patrimonio e un’attrattiva in più per lo sviluppo turistico».