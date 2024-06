Continuano gli eventi di formazione organizzati in questa primavera dall’Ordine degli Architetti PPC BAT assieme a diversi partner privati. Prima l’appuntamento ad Andria da Brù Studio con un focus su tende tecniche e domotica con il responsabile Kadeco Italia Siro Gastaldello, a Palazzo Covelli c’è stato l’intervento dell’ing. Marco Perez di Icobit che ha tenuto una lezione sull’impermeabilizzazione ed in particolare su soluzioni progettuali interessanti e nuovi ritrovati. Analizzati, in particolare, diversi casi di studio e la loro applicazione.

Per questa sessione ultimo appuntamento con la formazione previsto per giovedì 13 giugno alle 17,30 presso Cucromia in via Canosa 150 ad Andria con l’evento “Tessuti outdoor, riciclati e fonoassorbenza”. Altra iniziativa nata in collaborazione con Brù Studio e che vedrà la partecipazione prestigiosa dell’azienda internazionale, ma con cuore tutto italiano, Giovanardi. Un’impresa fondata nel 1963, guidata dalla famiglia Giovanardi, ha da poco superato i 60 anni di attività nel campo della protezione solare, dell’architettura, dei trasporti, della nautica, della pubblicità, del design e dell’industria.

Alle 18 sono previsti i saluti istituzionali con il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC BAT Andrea Roselli e del co-owner Brù Studio Riccardo Bruno. Poi la relazione di Cristiano Carretta, sales manager della divisione arredamento di Giovanardi, dal titolo “Da 60 anni ogni giorno pensiamo al futuro”. A seguire la lezione dell’arch. Giuseppe Noventa, responsabile della divisione acustica dell’azienda mantovana dal titolo “Assorbimento ed isolamento acustico, concetti ed applicazioni con materiali tessili e flessibili”.