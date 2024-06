Al via oggi gli esami di maturità per oltre 36mila studenti pugliesi e 526.317 italiani. Nel complesso, in tutto lo Stivale, saranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Nel dettaglio sono 14.933 i maturandi tra Bari e Bat e provincia, 3.259 a Brindisi, 6.103 a Foggia, 7.105 a Lecce, 5.251 a Taranto. Si è partiti stamattina alle ore 8.30 con la prima prova, uguale per tutti. Una prova per accertare sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l’insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.

Ungaretti con ‘Pellegrinaggio’ che fa parte della raccolta l’Allegria è la poesia tra le tracce proposte. C’è anche Pirandello tra gli autori in questo esame di maturità. Spazio a Rita Levi Montalcini con l’Elogio dell’imperfezione tra tra le tracce oltre ad un testo tratto dallo storico Giuseppe Galasso ‘Storia d’Europa’, invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica.

‘Riscoprire il silenzio’ della giornalista Nicoletta Polla Mattiot è tra gli argomenti che potranno scegliere i maturandi mentre c’è anche spazio un testo tratto da Maurizio Caminito ‘Profili selfie e blog’ del 2014, che invita gli studenti ad una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale.

I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.