“Ancora una volta, come puntualmente accade in occasione di ogni consiglio comunale dall’inizio dell’amministrazione Cannito, il centrodestra ha messo in mostra tutte le sue crepe. Quando, il sindaco prenderà atto di non avere una maggioranza?”. Così la capogruppo del Partito Democartico Rosa Cascella ed i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Anche quest’oggi – affermano i dem – l’abbandono dell’aula da parte del sindaco e dei suoi “fedelissimi” ha portato alla mancanza del numero legale necessario all’approvazione dei provvedimenti in prima convocazione. La domanda che ci poniamo è, per quanto ancora dovremo assistere a questo indecoroso spettacolo?”.

“Quella che stiamo vivendo – proseguono i consiglieri – è un’autentica presa in giro nei confronti della città. Cannito parla di maggioranza granitica, ma i fatti raccontano di un gruppo di consiglieri pronti a mostrarsi in occasione della presentazione di questo o quell’evento mondano salvo poi sottrarsi ai compiti istituzionali esponendo l’amministrazione a brutte figure diventate ormai consuetudine. Ovviamente, a risentire di questo sono le famiglie. Viviamo in una città senza servizi, con verde pubblico non curato, rifiuti in ogni dove, Imu e prossimamente anche la Tari, alle stelle. Questa è la Barletta del centrodestra”.

“Ormai da due anni siamo davanti ad uno stucchevole teatrino. Crediamo – concludono i dem – che sia arrivata l’ora dell’ammissione di responsabilità. Il sindaco e i suoi prendano atto di aver fallito e tolgano il disturbo, ne va del bene della città”.