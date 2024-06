22 giugno

SPETTACOLO DANZA

NUMERO UNO DANCE SHOW

Ore 21:00 Anfiteatro Giardini del Castello

Ingresso libero

4 luglio

SPETTACOLO DANZA

ASD CQUADRO STYLE

Ore 21:00 Anfiteatro Giardini del Castello

Ingresso libero

4 luglio

MOVIMENTI……. IN CORSO

APULIA DANZA FESTIVAL

PERFORMANCE URBANA

Ore 20:00 Giardini De Nittis

5 e 6 luglio

RDS SUMMER FESTIVAL 2024

Ore 19:00 Fossato del Castello

Ingresso gratuito con prenotazione

Info: www.rdssummerfestival.it

13 luglio

CONCERTO DI ALEX BRITTI

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

14 luglio

CONCERTO DI ORIETTA BERTI

Ore 21:00 Piazza Aldo Moro

Ingresso libero

17 e 19 luglio

CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

20 luglio

CONCERTO DELL’AURORA

Le Quattro Stagioni di Vivaldi

Orchestra Soundiff

Ore 05:00 Bastione del Castello

Ingresso a pagamento

Info e acquisto biglietti: tel.3247994620

20 luglio

WARNER BROS. DISCOVERY CELEBRATION TOUR ITALIA

Ore 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 21:00- 23:30

Giardini del Castello

Ingresso libero

21 luglio

WARNER BROS. DISCOVERY CELEBRATION TOUR ITALIA

Ore 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 21:00- 22:00

Giardini del Castello

Ingresso libero

23 luglio – 18 agosto

XXXVI EDIZIONE “CASTELLO CINEMA”

Ore 21:00 Piazza d’armi del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti presso il Castello

26 e 27 luglio

CONCERTO DI BIAGIO ANTONACCI

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

28 luglio

BARLETTA PIANO FESTIVAL 2024

Beethoven ed i grandi talenti pugliesi

Ore 21:15 Piazza d’Armi del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti bookshop Castello

29 luglio

SPETTACOLO CHE SERA!

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso gratuito

31 luglio

CONCERTO DI JIMMI SAX

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

4 agosto

CONCERTO DI ROBERTO VECCHIONI

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

6 agosto

ELECTRONIC CASTLE FEST (ECF)

SOPHIE SCOTT BY SOPHIE AND THE GIANTS

SKIN BY SKUNK ANANSIE

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito Vivaticket e TicketSms

7 agosto

CONCERTO DI MR RAIN

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

20 agosto

CONCERTO DI ERMAL META

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sui circuiti TicketOne e Vivaticket

23 agosto

CONCERTO DEI POOH

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

25 agosto

CONCERTO DI ANTONELLO VENDITTI

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso a pagamento

Acquisto biglietti sul circuito TicketOne

30-31 agosto e 1settembre

SPILLA BEER FEST

Ore 21:00 Fossato del Castello

Ingresso gratuito

01 settembre

SPETTACOLO DANZA

BATTAGLIA’S DANCE STUDIO

Ore 21:00 Anfiteatro Giardini del Castello Ingresso libero