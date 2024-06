Tutto pronto per l’edizione barlettana 2024 dell’RDS Summer Festival; la kermesse, divenuta ormai una piacevole tradizione dell’estate, continuerà anche quest’anno a far ballare le hit del momento con tantissimi ospiti del parterre nazionale.

La conduzione come già annunciato sarà di Anna Pettinelli. Da poco sono stati diffusi i primi nomi degli ospiti che parteciperanno alle due serate barlettane del 5 e del 6 luglio nel Fossato del Castello. Tra gli ospiti spicca il nome di Elodie già durante la serata del 5 e di Gabbani il 6. Presenti all’emozionante appuntamento barlettano anche Achille Lauro, BNKR44, Cioffi, Fedez, Mannini, Martina, Petit Sarah, Sophie and the Giants, Tananai. Non solo, verranno installati anche tantissimi giochi per un tour italiano composto da 12 tappe per eventi da vivere e condividere. Il 5 e 6 luglio ci sarà la tappa barlettana, che torna dopo l’edizione dell’estate scorsa. L’ingresso all’RDS Summer Festival 2024 è gratuito ed è aperto a tutti. A partire da martedì 21 maggio ci si potrà prenotare sul sito rdssummerfestival.it una volta che ci si sarà registrati, si riceveranno tutte le indicazioni necessarie per confermare la presenza, così da garantirsi un posto per accedere al live.