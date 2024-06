Proseguono celermente come da cronoprogramma gli interventi nell’area della banchina 3 del porto di Barletta, oggetto di riqualificazione. “In questi giorni è in corso la pulizia dei fondali, attività a cui farà seguito la bonifica bellica. Conclusi questi necessari interventi preliminari, si potrà procedere con i lavori veri e propri di ristrutturazione e consolidamento della banchina 3, già appaltati a marzo 2023 per un importo di circa un milione e 370 mila euro“. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che da tempo segue presso le varie sedi competenti il complesso iter di tali opere pubbliche.

“Un ringraziamento particolare al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, professor Ugo Patroni Griffi, il cui incarico sta per concludersi. Sono stati anni di collaborazione intensa e proficua, grazie alla quale siamo riusciti finalmente a dare concretezza a questo e ad altri progetti fondamentali per rilanciare la nostra infrastruttura portuale. Dopo la banchina 3, infatti, a breve saranno appaltati anche i lavori di prolungamento dei moli foranei. Tutto ciò è reso possibile dai cospicui finanziamenti ottenuti, segno tangibile della grande e costante attenzione riservata da tutte le Autorità coinvolte a questa infrastruttura strategica che, al termine degli interventi, sarà più moderna, più competitiva e valorizzata al meglio in funzione dello sviluppo del territorio”.