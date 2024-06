Primi colpi in dirittura d’arrivo per il nuovo Barletta 2024/2025. La società del presidente Marco Arturo Romano ha praticamente definito gli arrivi di Gianni Montrone, Alessandro Scialpi, Andrea Bottalico, Vito Lavopa e Onny Turitto.

Tre ritorni e due nuovi innesti come primi tasselli del corso Pasquale De Candia a Barletta. Per Montrone, difensore classe 1986, un’esperienza in maglia biancorossa nella stagione 2015/2016, dopo esser arrivato a dicembre dalla Team Altamura. Tanti i campionati vinti per il centrale barese, che ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Canosa e ritroverà De Candia con cui ha vinto l’Eccellenza 2022/2023 in quel di Manfredonia. Per Scialpi, che nelle ultime tre annate ha vestito la maglia del Gallipoli(club della sua città ndr), un’annata positiva per un campionato, quello 2018/2019, concluso con un pizzico di rammarico per il Barletta per il mancato accesso ai playoff.

Vito Lavopa non ha bisogno di presentazioni. Tra i volti simbolo della rinascita biancorossa, ritrova Barletta per la terza volta in carriera dopo la stagione chiusa a Molfetta. A rinforzare la mediana e le corsie esterne ci saranno, salvo colpi di scena, Andrea Bottalico e Onny Turitto. Bottalico, tra i migliori interpreti a centrocampo dell’annata 2022/2023 in Serie D con il Matera, ha chiuso il rapporto professionale con la Fidelis Andria e andrà a comporre con Scialpi una coppia di tutto rispetto per l’Eccellenza. Turitto, che ha vestito tra le tante le maglie di Bitonto, Canosa e Manfredonia, costituisce un innesto in grado di dare duttilità e imprevedibilità, oltre che esperienza per lo scacchiere di Pasquale De Candia.

A cura di Giacomo Colaprice