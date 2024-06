“Quello a cui stiamo assistendo in queste ore è un vero scontro di potere. Il sindaco è vittima della sua incapacità politica ed amministrativa, in totale balia del ricatto politico di quella che dovrebbe essere la sua maggioranza di centrodestra ed invece è solo un’accozzaglia di soggetti uniti esclusivamente in campagna elettorale solo dalla bramosia di poltrone”. Così il Partito Democratico.

È giusto che i cittadini sappiano la verità. Mentre la città arranca, alle spalle del sindaco, ma con lui compiacente, si sta consumando una lotta all’ultima poltrona. Cannito parrebbe sia prigioniero politico del consigliere regionale di Azione, prossimo candidato sindaco del centrodestra, Ruggiero Mennea, con Emiliano in Regione Puglia e con il centrodestra a Barletta, che starebbe insistentemente cercando di favorire un rimpasto di giunta e prova ne è la richiesta di sostituire l’assessore Anna Maria Scommegna con il segretario di Azione, Vincenza Dimaggio. Inutile sottolineare come questa richiesta sia fortemente caldeggiata da Fratelli d’Italia ed in particolare dalla consigliera Stella Mele con la quale il consigliere Ruggiero Mennea ha un filo diretto, altro che inciucio Pd-Forza Italia”.

“Ma questo – proseguono i dem – non è l’unico problema per Cannito che deve fare i conti con un altro problema politico, quello della consigliera Rosa Tupputi. Per entrare definitivamente in maggioranza e quindi emulare il fratello Giuseppe, novello sposo di Forza Italia, campione assoluto di salto della quaglia e pronto a portare sua sorella a nuova visibilità nel centrodestra, la consigliera Tupputi sembrerebbe spingere il sindaco a chiedere le dimissioni del Cda Bar.s.a. Dopodiché, la stessa consigliera potrebbe procedere a ridisegnare i vertici della municipalizzata in base ai suoi desiderata, ovvero la Presidenza della Bar.S.A.: alla faccia della sbandierata finta volontà del Sindaco di tenere la politica fuori dalla Bar.s.a.”.

“Non va dimenticata, poi, l’atavica lotta di posizionamento tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, iniziata immediatamente dopo le elezioni dell’ormai lontano giugno 2022 e tutt’ora in corso. Questo è il quadro desolante che il centrodestra sta offrendo alla cittadinanza: il sindaco è prigioniero di se stesso e di una maggioranza che invece di lavorare per risolvere i problemi della città pensa solo ad occupare poltrone. Altro che Barletta mon amour, la forma più corretta – concludono i dem – è “poltrona mon amour”.