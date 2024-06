La TARI a Barletta non aumenterà. Ringrazio i miei consiglieri di maggioranza e gli uffici comunali che in queste ore hanno lavorato al mio fianco per sventare questa possibilità. A darne annuncio in un videomessaggio è il sindaco Mino Cannito.

https://www.facebook.com/share/v/wKSSPkJXndy8JVyG/?mibextid=WC7FNe