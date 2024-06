Sarà Pamela Ferlin con il suo “In questa notte afgana” (ed. Piemme, 2023) la seconda ospite dell’edizione 2024 della rassegna culturale Storie, Libri e Cucina in Piazza Marina, a Barletta. L’appuntamento con l’autrice è per venerdì 28 giugno alle 20:45. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Piazza Marina e quest’anno presenta agli abitanti della Città della Disfida un cartellone con sei appuntamenti. Dopo “La sirena di Posillipo”, romanzo storico scritto da Paolo Jorio e Claudia Carrescia, a Barletta arriva la Ferlin per raccontare il buio calato nel Paese con la presa di Kabul del 2021. Nel volume le protagoniste sono due ragazze, Sima e Aziza, che in un Paese diviso e tradito combattono una silenziosa lotta impari per far sentire la propria voce e dare forma ai propri sogni. A dialogare con l’autrice ci sarà il giornalista Enrico Filotico, collaboratore del Corriere del Mezzogiorno. Ingresso libero, curiosità obbligatoria.

L’associazione ringrazia il Comune di Barletta per aver patrocinato l’iniziativa e i sostenitori che l’hanno resa realtà: il main sponsor Banca Patrimoni Sella & Co.; Antica Cucina Barletta; Mondadori bookstore Barletta; Perina; Pasta Maffei; Arpex; Agritalia; Cofra; Ciemme; New and Best; Teknotrade; Cassandro; Agricola Piano; Intimissimi Barletta; Calzedonia Barletta.

“In questa notte afgana” in pillole

Il racconto narra di due donne afgane, Sima e Aziza. La prima frequenta l’università, un sogno che aveva fin da bambina, alla cui realizzazione ha contribuito un’associazione italiana. L’arrivo in città del regime talebano nel 2021 infrange questo progetto e Sima capisce che l’unico modo per sopravvivere è nascondersi sperando che nessuno scopra il suo passato. Allo stesso modo Aziza, ad un passo dalla laurea in giurisprudenza, sa che i diritti per le donne che il nuovo governo decide di mantenere si reggono su un filo sottile, ed è altrettanto consapevole che basta poco per ritornare indietro. Queste due ragazze hanno una sola speranza: Vittoria, una giornalista che si impegna per le donne afgane. Una vicenda che narra le differenze tra culture. Dalle testimonianze che le arrivavano in inglese dalle ragazze, Ferlin ha trasformato le pagine del quotidiano in un diario giornaliero su quello che avveniva in Afghanistan. Una narrazione che poi ha deciso di riversare nel romanzo che, nato in sei mesi, riesce ad approfondire i temi delineando una storia di grande attualità che mette di fronte alle grandi e piccole criticità ed ipocrisie.

Chi è Pamela Ferlin

È nata a Padova dove si è laureata in sociologia. Collabora con il Corriere della Sera, racconta per mestiere le storie delle aziende e per passione le vite degli altri. In questa notte afgana è il suo primo romanzo. Racconta per mestiere le storie delle aziende e per passione le vite degli altri. Da tempo è volontaria della Ong Arghosha Faraway Schools, nata per aprire scuole in Afghanistan, per cui era stata incaricata di seguire le ragazze hazara provenienti dalla provincia di Bamyan alle quali, grazie ad una borsa di studio, era stato concesso di studiare all’università a Kabul. Dal giorno in cui la città è stata occupata è così in contatto via messaggio con Sima e Aziza che, terrorizzate e sole, le raccontano in presa diretta quello che succede.

Ecco le prossime presentazioni in calendario, tutte con appuntamento alle 20.45:

Domenica 30 giugno – “La stagione bella” di Francesco Carofiglio (in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della libreria Mondadori);

Giovedì 4 luglio – “Cucina vegetale da paura” di Fabiola Di Sotto;

Lunedì 8 luglio – “Il canto della fortuna” di Chiara Bianchi;

Venerdì 12 luglio – Spettacolo teatrale “Trovati una sega”, di e con Antonello Taurino (Porta Marina);