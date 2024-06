Grave episodio di violenza alla stazione di Barletta, dove una capotreno è stata aggredita da un viaggiatore senza biglietto. È accaduto nella giornata di mercoledì 26 giugno. Secondo la ricostruzione, l’aggressore, con una bicicletta, voleva salire sul treno regionale Barletta-Fasano sprovvisto del titolo di viaggio. Così la capotreno, una donna di 30 anni, gli avrebbe proposto di andarlo a comprare in stazione, scatenando la violenta reazione dell’uomo, che ha prima aggredito verbalmente la capotreno per poi colpirla con un calcio all’addome. La donna è stata medicata all’ospedale Dimiccoli di Barletta: visitata dai medici in servizio nel reparto di Chirurgia, è stata dimessa con prognosi di 15 giorni.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato l’aggressore, mentre la donna, soccorsa dal personale del 118, non ha riportato gravi conseguenze. “Tale atto inaccettabile s’aggiunge ad altri gravi e recenti episodi di aggressione consumati in Puglia” scrivono in un comunicato le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Or.s.a. Ferrovie, esprimendo al temp stesso “solidarietà e vicinanza ai lavoratori vittime di questi drammatici episodi che testimoniano un trend in crescita”.