L’Amministrazione Comunale ha provveduto all’allestimento di due aree riservate sulle due litoranee della città. La prima è collocata sul lungomare “Pietro Mennea”, dopo il lido Massawa; la seconda è allocata sulla litoranea di levante (viale Regina Elena) nei pressi del lido Bamboo. Tali aree sono dotate di una casetta che funge da spogliatoio con all’interno sedie job, di bagno chimico e annessa passerella per l’accesso al mare.

“Un servizio che abbiamo voluto confermare e che puntiamo a migliorare – spiegano il sindaco Cannito e l’assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Ricatti. L’obiettivo è quello di soddisfare l’esigenza far vivere gratuitamente una giornata al mare ai nostri concittadini diversamente abili. Invitiamo i frequentatori delle spiagge a non vandalizzare le aree in questione e a presidiare le stesse. Abbiamo, infatti, bisogno della collaborazione di tutti al fine di custodire e preservare tutti i luoghi pubblici della nostra città”.