Donare un periodo di gioia e spensieratezza a bambini derubati di un’infanzia felice a causa della guerra e dei bombardamenti. È il progetto attorno al quale uniscono le forze il Gruppo Accoglienza Bambini Bisognosi di Modugno e l’associazione Aibi di Barletta che da 40 anni si occupa di adozione ed affido. L’appello è alle famiglie del territorio perché aprano il loro cuore e spalanchino le porte di casa accogliendo per l’estate bambini ucraini provenienti da zone di guerra.

Per candidarsi all’accoglienza non servono requisiti particolari: richiesti solo tanto amore, empatia e voglia di infondere serenità in giovanissime vite segnate dalla paura e dalla sofferenza

Le famiglie interessate al progetto possono trovare informazioni sul sito internet del Gruppo Accoglienza Bambini Bisognosi o rivolgersi ai referenti dell’associazione Aibi di Barletta