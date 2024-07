Affidarsi all’usato sicuro. Incarnato da chi sulle spalle ha tanti campionati vinti e trascorsi recenti in Serie D più che in Eccellenza. È lo spirito del Barletta, che vive la prima settimana di luglio come quella degli annunci che inizieranno a dar forma all’organico da affidare a Pasquale De Candia, allenatore scelto per la ripartenza dopo la rovinosa retrocessione nella Premier League pugliese e una stagione che ha infranto il rapporto fiduciario tra piazza e vecchia proprietà. L’era Romano, ora azionista di maggioranza del pacchetto societario biancorosso al 60%, è destinata a partire nel segno degli acquisti. Necessari per manifestare la voglia di essere protagonisti in Eccellenza e al tempo stesso rispondere presente all’eventuale riammissione in Serie D, opzione che il club biancorosso vuole esplorare pur sapendo che le chance di riuscita sono abbastanza limitate.

Esperienza e qualità sono le direttrici percorse dall’area mercato. Le assicura, unite a un’ottima conoscenza del torneo di Eccellenza, Onny Turitto, esterno d’attacco che dopo la tappa di Canosa è pronto a ripartire dal biancorosso. Conosce bene il torneo Vito Lavopa, già a Barletta sia in Eccellenza che in D e nell’ultima annata a Molfetta. Hanno toccato con mano entrambe le dimensioni in carriera sia l’esperto difensore Giovanni Montrone, classe 1986 e altro ritorno praticamente definito, e Alessandro Scialpi, regista 32enne che il biancorosso l’ha già indossato fino a quattro anni fa. Per loro e per Alex Benvenga, difensore 33enne nell’ultima esperienza a Gallipoli, e Peppe Lopez, centravanti ex Molfetta, l’arrivo in biancorosso è stato praticamente definito da giorni ma fino all’annuncio ufficiale, si sa, nessuna operazione è praticamente conclusa.

Il weekend ha poi riportato in auge la trattativa per portare in biancorosso Nicola Strambelli. Interrotto a metà della scorsa settimana, il dialogo tra le parti è ripartito e il fantasista barese classe 1988, che intanto ha salutato la piazza di Andria sui social dopo una stagione da 8 reti e 18 assist tra campionato di Serie D e Coppa Italia, sta valutando con attenzione e interesse la proposta biancorossa. Novità potrebbero maturare in tal senso entro la serata di lunedì per lui e per Andrea Bottalico, centrocampista 26enne che con Strambelli condivide le radici baresi e l’esperienza della scorsa stagione alla Fidelis. Da giorni nei radar biancorossi, deve rispondere alla proposta arrivata sul suo tavolo. Operazioni avviate sono anche quelle per i terzini Michele Laraspata, 2001 ex Borgorosso Molfetta, Kevin Cassano, 2003 alla Virtus Mola nell’ultima esperienza, e Giuseppe Giannini, centrocampista del 2005 nell’ultimo anno a Corato. Martedì sarà tempo invece di incontrare l’entourage di Esteban Giambuzzi per capire le effettive possibilità di chiusura con il 35enne argentino, 8 reti ad Andria l’anno scorso. Capitolo conferme: si allontana quella dell’attaccante esterno Antonio Caputo, si avvicina quella del difensore Andrea Lobosco. Poi si lavorerà al portiere (la linea over sembra quella scelta) e all’innesto degli under, con il 2006 Belladonna – barlettano doc – in odor di permanenza in biancorosso. Tanti nomi, diversi annunci attesi. Se giugno è stato il mese dello studio, per il Barletta luglio dovrà essere quello degli affondi.